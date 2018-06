Mies raahasi Virosta viinaksia suomalaisten asiakkaiden kotiovelle asti – viranomaisilta rapsahti mojovat syytteet

Kotimaa

Mies raahasi Virosta viinaksia suomalaisten asiakkaiden kotiovelle asti – viranomaisilta rapsahti mojovat syyt

Viisikymppinen mies on saanut syytteet alkoholirikoksesta ja veropetoksesta.Syyttäjän näkemyksen mukaan mies toi omalla autollaan Virosta runsaan kolmen ja puolen vuoden aikana myyntiä varten 3 200 litraa olutta ja viinaa 425 litraa.Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa todistajina kuullut asiakkaat kertoivat, että palvelu toimi hyvin ja viinakauppias toi pullot suoraa kotiovelle vaikka keskellä yötä ja tarvittaessa velaksi.– Alkoon ei tarvinnut lähteä, kertoi yksi todistajista.vähintään seitsemän kuukauden ehdollista vankeustuomiota ja vajaan 20 000 euron myyntivoiton menettämistä valtiolle.Lahtelaismiehen alkoholiliikkeen toiminta loppui syyskuussa 2015, kun poliisi oli saanut vihiä miehen liiketoimista. Poliisi nappasi kauppiaan, kun hän oli tulossa Virosta lastin kanssa.Esitutkinnassa selvisi, että mies kävi Virossa ainakin 31 kertaa viinanhakumatkalla eli likimain kerran kuukaudessa.Laivayhtiöiden matkustajatietojen perusteella Tallinnan-visiitit olivat pikakäyntejä. Perillä mies oli lyhimmillään vain tunnin verran, kunnes nousi lasteineen paluumatkalle lähtevään laivaan.Kun poliisi otti miehen kiinni, oli hänellä autossaan 26 laatikollista olutta ja seitsemän laatikollista viinaa, jonka alkoholiprosentti oli 40. Lisäksi oli muutama laatikollinen viinejä ja irrallisia viinapulloja ja oluttölkkejä. Mies väitti tuoneensa juomat vain omaan käyttöönsä., mutta pankkitietojen mukaan rahaliikenne oli vilkasta. Pieniä panoja miehen tilille kertyi toiminnan aikana noin 30 000 euron edestä. Maksut välittäjä oli varmistanut ottamalla tärkeimmiltä asiakkailtaan pankkikortit haltuunsa.Syyttäjän laskelmat miehen myymästä alkoholista perustuivat ystävälliseen matematiikkaan. Syyttäjä arvioi, että mies piti lasteista puolet itsellään ja toinen puoli meni myyntiin.Yksityisen viinakaupan pitäminen takasi taloudellisen tuloksen, mutta kävi miehen terveyden päälle. Hän kertoi toiminnan aikana alkoholisoituneensa.Poliisi järjesti miehen asunnolla kotietsinnän, jonka tuloksena löytyi seitsemän asiakkaan luottokortit.kuultiin asiakkaita, joiden luottokortteja viinakauppiaalla oli hallussaan. Neljä kertoi myyjän olleen vain ”hyvä ystävä” ja ”kiva kaveri”. Kolmen todistus puhui miehen syyllisyyden puolesta. Kahta oli haikailtu todistajiksi, mutta he olivat jo kuolleet.Halpaa lystiä virolaisen viinan ostaminen ei asiakkaan näkökulmasta läheskään aina ollut. Puolen litran viinapullon vakiohinta oli 20–30 euroa, mikä on selvästi Alkon hintoja korkeampi taksa. Virossa mies oli maksanut pullosta viisi euroa.Asiakkaat korostivat kuitenkin viinakauppiaan tarjoamaa palvelua, mikä merkitsi pullon saantia viikonloppuisin ja muina varsinaisen kaupan kiinnioloaikoina. Pullon sai hankittua myös velaksi.Käräjäoikeus käsitteli jutun torstaina. Tuomio on odotettavissa parin viikon kuluttua. Syytetty kiisti syyllisyytensä.