Kotimaa

Minigolfaaja kaatui kuoppaan Helsingissä, ja siitä käynnistyi uhkaava yhteenotto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä sijaitsevalla minigolfkentällä tapahtui sunnuntai-iltapäivänä välikohtaus, joka silminnäkijän mukaan oli yltyä väkivaltaiseksi.IS:n tavoittama mies kertoo, että tapahtuneella oli paljon silminnäkijöitä. Paikalla oli muun muassa useita lapsiperheitä.Mies kertoo pelanneensa kentällä perheineen erään isomman seurueen takana. Hän huomasi, että yksi pelaajista kaatui kesken pelin.– Sitten näin, että hän astui keskellä nurmikkoa olevaan aika syvään kuoppaan. He jatkoivat kuitenkin pelaamistaan ja niin mekin.– Kenttä on kyllä ihmeen huonossa kunnossa. Vinoja ratoja ja halkeilevia tekonurmikkopintoja.Myöhemmin mies havahtui huutamiseen. Hän kertoo ymmärtäneensä, että kaatunut henkilö meni kertomaan kuopasta kentänhoitajalle, joka vähätteli tilannetta.Mies korostaa, ettei tiedä kaikkia tapauksen yksityiskohtia ja kertoo asiasta vain oman näkemyksensä. Hän tosin kertoo keskustelleensa kaatuneen henkilön kanssa ja jäi siihen käsitykseen, että tämä yritti antaa kentänhoitajalle asiallista palautetta.– Minun nähdäkseni hän ei siinä uhkaillut mitään, vaan se oli tämä kentänhoitaja.– Se oli aika kovaa huutamista. Tämä seurue oli jo lähdössä poispäin, mutta kentänhoitaja ja ilmeisesti hänen kaverinsa uhittelivat siinä vielä keskenään. Kuulin hänen sanovan, että pidä sä kiinni tosta, niin mä lyön. Vaimo kuuli saman, mies kertoo.Palautetta antanut peliporukka palasi takaisin, ja tilanne kärjistyi entisestään, mies kertoo. Paikalla oli noin kymmenisen ihmistä, jotka kaikki kummeksuivat tilannetta.– Se oli erittäin uhkaava tilanne. Minäkin puutuin siihen. Asiakas huusi minulle, että älä sinä puutu tähän. Sitten eräs nainen, joka oli paikalla lastensa kanssa, totesi, että nyt loppuu tuo huutaminen, täällä on lapsia. Siihen se sitten loppui.Mies kertoo, että näki minigolfradalla myös alkoholia. Pöydällä oli hänen mukaansa täysi tuoppi ja kentänhoitajan kaveri näytti siemailevan jotain liköörintapaista.– Tällainen toiminta ei minun mielestä kuulu ollenkaan minigolfradalle, eikä alkoholi. Varsinkin kun täällä käy lapsiperheitä. Olipa ikävä päätös sunnuntaipäivälle.IS tavoitti kentänhoitajan, joka myöntää tapahtuneen välikohtauksen. Hänen mielestään tilanne ei kuitenkaan mennyt aivan niin, kuin IS:n haastattelema silminnäkijä kertoo. Radanhoitajan mielestä välikohtauksen aiheutti palautteen antaja.– En minä tiennyt mistään kuopasta. Se on nyt peitetty ja asian pitäisi olla kunnossa. Hän totesi, että siinä olisi voinut mennä nilkka. Tilanne siitä sitten kehittyi, kentänhoitaja sanoo.– Olihan siinä puolin ja toisin sananvaihtoa, mutta keneenkään ei käyty kiinni. Suuta vähän soitettiin.– Ei tässä ketään syytetä, ei. Homma hoidettu. Sanon kauniisti, että en tiennyt siitä montusta mitään, mutta se on nyt peitetty.– Ei. Puolin ja toisin jotain huutelua.– Se on ollut varmaan jokin väärinkäsitys. Kyllä siinä kaikki huuteli.– Kyllä ne tuohon tuli meidän lähelle. Olihan se vähän kauniisti sanottuna uhkaava tilanne. Onneksi se meni ohi.Kentällä ei ole anniskeluoikeuksia, mutta radanhoitajan mukaan omat eväät on sallittu. Jotkut asiakkaat ottavat, hän kertoo. Itse hän kiistää juoneensa alkoholia.– Tällaista ei ole koskaan aiemmin sattunut. Tämä oli ikävä tilanne, mutta sattuuhan sitä.Radanhoitajan mukaan kenttä on yleisesti ottaen hyvässä kunnossa, mutta myös korjattavaa löytyy.– Montusta en tiennyt mitään, mutta moni on kehunut, että rata on suhteellisen hyvässä kunnossa. Parhaamme teemme, että tämä pysyisi edes kohtuullisessa kunnossa.IS tavoitti myös minigolfradasta vastaavan yhdistyksen puheenjohtajan. Hän ei ollut kuullut tapauksesta, mutta vakuutti, että se selvitetään.