Kotimaa

Kommentti: Kokoomus ja keskusta saavat soten – mutta sitten demarit pääsevät sorkkimaan sitä

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksen kantti ei kestä, jos keskusta ja demarit pääsevät yhdessä soveltamaan valinnanvapautta.

Keskusta

Kokoomuksen

niin hirveästi tykkäävät jännityksestä. Perjantainakin haluttiin kokea kylmiä väreitä eduskunnassa. Perustuslakivaliokunnan sote-lausunnon jännättiin kaatavan koko hallituksen.No eipäs. Valinnanvapaudesta siis oli kyse. Kokoomus haluaa sitä. Puolueen panostuksen asian valmistelussa hallituksessa täytyi olla melkomoinen. Jos muistatte, niin vuosi sitten kiihko meni niin yli, että perustuslakivaliokunnassa tuli pakit.Perustuslaista on kyse. Kokoomus on juuri se puolue, joka on täynnä lakimiehiä, joiden pitäisi sekin tuntea. Ihme, jos kerrasta toiseen haluttaisiin, mitä ei voida saada. Perustuslakiakin voi muuttaa, mutta siihen tarvitaan enemmistö, jota hallituksilla harvemmin koskaan on. Ei ainakaan tällä hallituksella.Nyt jotain oli tapahtunut kokoomuksenkin lakiaivoissa. Perustuslakivaliokunta haluaa yhä muutoksia, mutta ne voi tehdä eduskunnassa. Jos se ei riittäisi, valinnanvapaudesta ei saataisi millään lakia tämän hallituksen aikana. Siinä olisi kokoomuksen kantti kovilla, jos keskusta kuitenkin saisi maakuntansa. Nyt voidaan taas elää yhdessä.ja kokoomus eivät elä yhdessä pitkään, ei vaikka miten rakkaus nyt uudestaan roihahtaisi. Siniset ovat matkalla unohduksen yöhön seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ainoa hallituksen ulkopuolinen porvaripuolue, jolla on edes teoreettinen mahdollisuus kasvattaa kannatustaan reippaasti ensi vaaleissa, on perussuomalaiset. He eivät kelpaa keskustalle ja kokoomukselle. Vihreät voisivat kelvata, mutta tuskin kehtaisivat lähteä.Niinpä käy, että seuraavaan hallitukseen tarvitaan demarit. Demarit eivät taas mahdu samaan sänkyyn sekä kokoomuksen että keskustan kanssa, joku häpy näinä ruokottomina aikoinakin. Taistelu siitä, tippuuko kokoomus vai keskusta sängynlaidalta, on jo alkanut kulisseissa. Se on ensi eduskuntavaalien todellinen taistelu.pahin painajainen on, että demarit ryhtyisivät keskustan kanssa soveltamaan sote-lakeja kuin Piru Raamattua. Keskustan painajainen on, että demarit pääsisivät keskustan kanssa pitämään luovaa raamattukurssia maakuntauudistuksesta. Kävi niin tai näin, demarit toteuttavat soten. Ja maakuntauudistuksen.Tämän hallituksen alku-uhossa uskottiin, että uudistukset saataisiin liki toimiviksi sen aikana. Ihmiset nyt uskovat kaikkea. Vaikka kaikki lait hyväksyttäisiin tänä kesänä, se on vasta ihan alkua. Valmistelu on niin hätäistä, että moni asia joudutaan vielä teknisistä syistä panemaan uusiksi monta kertaa.Tätä on kuulkaa kauhea sanoa, mutta te kuulette sanan sote vielä monta kertaa uutisista. Miksi kukaan ei ole vielä tehnyt siitä iskelmää, vaikka se aiheuttaa politiikassa hirveitä lemmensuruja.