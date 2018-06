Kotimaa

Keskustan puoluehallitus tyrmää sinkkujen treffailurahan – kehottaa sinkkuja liittymään puolueeseen

Keskustan puoluehallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu oman tien ja elämänkumppanin löytäminen. Kumppanin löytyminen voi vaatia paljon vaivaa ja lukuisia kalliita treffejä.”

Yhteensä keskustan





Keskustalaiset valmistautuivat