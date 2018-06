Kotimaa

Kesä toi taskuvarkaat taas Suomeen – Helsingin poliisi yrittää napata ”halaajat”

”Halaajat” poliisin harmina

He tulevat maahan näitä varkauksia varten ja poistuvat kun ovat saaneet varastettua riittävästi.

Turisti on mieluinen uhri