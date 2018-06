Kotimaa

Kaksi ulkomaista sää­palvelua ennustaa Suomen juhannus­sään – molemmilla hyvää kerrottavaa lämpö­tilasta

Ilta-Sanomat





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuukausiennusteen lämpötilakenttä on vastaavanvärinen kuin viime aikoina, kun on ollut selvästi tavanomaista lämpimämmät ja hyvin kesäiset säät.

Accuweatherilla

Tukea

Helteisenä vietetty toukokuu nostattaa väistämättä mieleen kysymykseen, jatkuuko sama autuus myös kesäkuussa.Voisiko upea kesäsää jatkua jopa juhannukseen saakka? Kysymys käy sitäkin tärkeämmäksi, kun muistetaan, miten kylmää oli Suomessa juhannuksena 2017. Juhannusta vietettiin viime vuonna pilvisessä ja koleassa säässä.Lämpötila jäi juhannusaattona 2017 suurimmassa osassa maata alle 15 asteen, Lapissa jopa alle 10 asteen. Aaton ylin lämpötila, 17,5 astetta, mitattiin Lieksassa. Juhannusyönä lämpötila laski suurimmassa osassa maata 5 asteen tienoille. Paikoin esiintyi myös hallaa.tutki ulkomaisten sääpalvelujen ennustuksia Suomen juhannussäästä ajanjaksolle 21.-24.6. Mukaan otettiin ennuste päivittäisistä ylimmistä lämpötiloista Accuweatherilta ja WeatherOnlinelta, jotka molemmat tarjoavat paikallissääpalveluaan myös Suomeen. Pilvisyysennusteet ovat Accuweatherilta. Mukana on 51 paikkakuntaa ympäri Suomea.Ulkomaisten sääpalvelujen ennustuksien tiedot kertovat, että viime vuoden lämpötilan romahdus ei näyttäisi toistuvan.Hyvää kerrottavaa lämpötiloista on molemmilla. WeatherOnlinen tiedoissa näkyy juhannusaattona 22.6. monin paikoin lämpötilana 20 astetta. Tähän ylletään muun muassa Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Varkaudessa, Viitasaarella, Virroilla, Savonlinnassa ja Lappeenrannassa. Mikkelissä komeilee lukema 21 astetta.WeatherOnlinen tiedoissa juhannuspäiväksi 23.6. näkyy jopa 21 astetta usealla paikkakunnalla. 21 astetta WeatherOnlinen tiedoissa on Iisalmessa, Jyväskylässä, Mikkelissä Savonlinnassa ja Varkaudessa.WeatherOnlinen tiedoissa näkyy myös se, että vaikka välillä on pilvistä, sateet jäävät vähäisiksi. Sunnuntaina 24.6. sää muuttuu lisäksi vielä aurinkoisemmaksi. Mikkelissä ja Jyväskylässä lämpöä on 21 astetta sunnuntaina.juhannusaaton lämpötilat ovat hieman alhaisemmat kuin WeatherOnlinelta, mutta selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Juhannusaatoksi saadaan luvut 18 astetta Seinäjoelle, Helsinkiin ja Huittisiin. Muuallakin on mukavan lämmintä, sillä monin paikoin lämpötilat ovat 15–17 tienoilla koko maassa.Juhannuspäiväksi Accuweatherin tiedoissa luvassa on 19 astetta Seinäjoelle. Muuallakin on lämpenevää. Helsingissä, Virroilla, Parkanossa ja Huittisissa on luvassa 18 astetta.Sunnuntaina 24.6. sää pysyy Accuweatherin ennusteessa lämpimänä. Lapissa on jopa 20 astetta. Nämä luvut komeilevat Pellossa ja Ranualla. Kemijärvellä ja Kittilässä on 19 astetta sunnuntaina 24.6.lämpimään säähän tuli myös suomalaiselta osaajalta, kun IS kysyi Forecan meteorologi Joanna Rinteeltä https://www.is.fi/haku/?query=joanna+rinteelta juhannuksen ajan säästä.

Mitä voit tässä vaiheessa kertoa juhannuksen säästä, kysehän on päivistä 21.6.-24.6.?





– Tällä hetkellä kuukausiennuste on ainoa, joka ulottuu noin pitkälle. Kuukausiennuste tarjoaa tuolle juhannusviikolle – se ei näytä yksittäisiä päiviä viikon sisällä, vaan pelkän kokonaisuuden – keskimääräistä lämpimämpää viikkoa erityisesti maan etelä- ja keskiosaan. Tiedossa ei ole, onko koko viikko lämmin vai vain jotkin päivät siitä. Eikä se kerro, onko kyse lämpimistä päivistä vai kenties jopa vain öistä, Joanna Rinne kertoo Ilta-Sanomille.– Silti, kuukausiennusteen lämpötilakenttä on vastaavanvärinen kuin viime aikoina, kun on ollut selvästi tavanomaista lämpimämmät ja hyvin kesäiset säät, hän sanoo.