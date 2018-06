Kotimaa

Pitkään kytenyt naapuri­riita kärjistyi rajuksi väli­kohtaukseksi kylä­tiellä

– Nainen kohdisti herjauksen suoraan lapselle ja hän kuuli ne sanat, uhkaukset nauhoittanut mies todisti Kymenlaakson käräjäoikeudessa.41-vuotias äiti oli lähtenyt ratsastamaan yhdeksänvuotiaan poikansa kanssa Kouvolan maaseudulla.Äidin mukaan he olivat paluumatkalla, kun talon pihalta kuului mönkijän ääni. Naapurin 46-vuotias isäntä tuli mönkijällä ratsastajien perään.– Poikani hevonen pelästyi ja hypähti viemäriojaan, koska mönkijä osui hevoseen. Poikani oli paniikissa, nainen kertoi käräjäoikeudessa.Poika onnistui ohjastamaan hevosen ylös ojasta ja matka kotipihaa kohti jatkui.– Mönkijä tuli perässä ja sen jälkeen tuli hirveä riitatilanne. Mieheni piti ponia kiinni. Huusimme kaikki ja poikani oli ihan peloissaan.Naapurin isäntä kiisti oikeudessa, että mönkijä olisi osunut hevosiin.– Nainen uhkasi koirilla ja uhkasi pojalleni ongelmia koulussa ja hakkaajia hänelle, mies tilitti.Naapurin isäntä olisi kertomansa mukaan halunnut vain jutella naapurin kanssa.– Huuto oli epäasiallista, herjaavaa ja loukkaavaa. Itselleni jäi mieleen ainakin uhkaus laskea koirat irti, tilanteen äänittänyt mies muisteli.Kymenlaakson käräjäoikeuden mukaan naapurin isäntä oli joko osunut mönkijällä pojan hevoseen tai tullut ainakin hyvin lähelle hevosta.Äänitallenne todisti oikeuden mielestä 41-vuotiaan naisen lausumat uhkaukset, jotka nainen itsekin myönsi.Käräjäoikeus tuomitsi naisen laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta 120 euron sakkoihin. Kunnianloukkaustuomio tuli naapuria käsitteleistä Facebook-kirjoituksista.Oikeus velvoitti naisen korvaamaan naapurin isännälle, emännälle ja pojalle kullekin 333 euroa kärsimyksestä.Lisäksi naisen on maksettava Facebook-loukkauksesta naapurin pariskunnalle kummallekin 400 euron korvaus.Käräjäoikeus tuomitsi 46-vuotiaan miehen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 120 euron sakkoihin ja korvaamaan yhdeksänvuotiaalle pojalle kärsimyksestä 1 500 euroa.Käräjäoikeus muistutti, ilmeisesn pitkään jatkuneet riitaisuudet perheiden välillä on edeltäneet tievälikohtausta.Itä-Suomen hovioikeus on nyt vapauttanut miehen kärsimyskorvauksesta.Hovioikeuden mukaan liikenteen vaarantamisella ei ole loukattu vakavasti pojan koskemattomuutta tai ihmisarvoa.