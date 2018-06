Kotimaa

Kaksi autoa nokkakolarissa Huittisissa – tie poikki

Kaksi autoa nokkakolarissa Huittisissa – tie poikki



Liikenneonnettomuus Pelastuslaitos työskentelee parhaillaan onnettomuuden parissa.

Huittisissa on tapahtunut liikenneonnettomuus.



Satakunnan pelastuslaitoksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kyseessä on kahden auton nokkakolari. Onnettomuus tapahtui hieman ennen kello kahdeksaa.



Kello 20.44 pelastuslaitos julkaisi tiedon, että kolarissa on loukkaantunut kolme henkilöä.



Tie on toistaiseksi poikki ja poliisi ohjaa liikennettä kiertotielle.