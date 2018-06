Kotimaa

Video: Tältä näytti Hornetin komea ja kovaääninen jyristely Helsingin yllä

Helsingin Kaivopuistossa saattoi ihastella lauantaina komeaa ja kovaäänistä näkyä, kun ilmavoimien Hornet-hävittäjä teki näyttävän kierroksen yleisölle. Lentonäytöksessä esiintyi myös taitolento-osasto Midnight Hawks.Boeing F/A-18 C/D Hornet -monitoimihävittäjät ovat Suomen ilmavoimien päälentokalusto. Suomella on nykyisin yhteensä 63 Hornetia. Yksi koneista on tuhoutunut onnettomuudessa. Ensimmäiset Hornetit toimitettiin ilmavoimille vuonna 1995. Yksipaikkaiset Hornetit on koottu Suomessa.