Valiokunta pusersi sotea niin, että lounaatkin jäivät väliin – ”Kiitos ja anteeksi, jos välillä hermostuin”

Siellä piti pitää puoliaan, että käydään tämä läpi, jotta tietää mihin sitä nimensä laittaa.

