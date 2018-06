Kotimaa

Kolmostiellä rytisi urakalla Tampereella – useita ketjukolareita

Tampereella puoli kahdelta tapahtunut ketjukolari on aiheuttanut ruuhkia, joissa on kolaroitu lisää, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos.Alkuperäinen usean auton ketjukolari tapahtui Kolmostiellä Multisillan kohdalla, Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi.Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan onnettomuus haittaa liikennettä Sääksjärven liittymän kohdalla. Kaista pohjoiseen Tampereen suuntaan on kokonaan poissa käytöstä.Poliisi on ohjannut liikennettä nousemaan Kuljun tai viimeistään Sääksjärven liittymästä pois moottoritieltä.Pelastuslaitoksen ja poliisin tietojen mukaan ensimmäisessä onnettomuudessa ei ollut loukkaantuneita. Ketjukolariin on joutunut osalliseksi useita autoja, mutta tarkasta määrästä ei vielä ole tietoa.