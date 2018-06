Kotimaa

Pyörävarkaiden kesäsesonki alkoi etuajassa – näin suojaat fillarisi

Polkupyörävarkauksista

1. Ota malli, tunnistetiedot ja runkonumero talteen

2. Valokuvaa pyöräsi

3. Hanki kunnon lukko

4. Käytä lukkoa oikein ja lukitse rungosta

5. Tee varkaudesta rikosilmoitus

6. Ilmoita vakuutusyhtiölle

7. Ilmoita poliisille, jos näet pyörävarkauden

Poliisihallitus