Kotimaa

Lukio vaihtoi Suvivirren sanat Paula Vesalan versioon – ”Haluamme antaa tilaa erilaisille uskonnoille”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla Kaisaniemen ala-asteen 3C- ja 5C-musiikkiluokat laulavat perinteisen Suvivirren Kaisaniemen puistossa Helsingissä.