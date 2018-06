Kotimaa

170 suomalaista jumissa Rodoksella – paluumatka Suomeen venyy yli 30 tunnin mittaiseksi

Juuri nyt

Rodoksella on ollut jumissa noin 170 Detur-matkatoimiston asiakasta reilun vuorokauden. Lomalaisten paluulento Helsinkiin piti lähteä jo torstaina kello 15.20. Tämä lento ei kuitenkaan koskaan lähtenyt.

Loma jatkui epätietoisuudessa