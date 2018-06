Kotimaa

Asiantuntija sote-lausunnosta: Esitystä ei tarvitse palauttaa uuteen valmisteluun

Pitkään odotettu perustuslakivaliokunnan lausunto on valmis. Soten valinnanvapauden lakiesityksessä on useita perustuslaillisia ongelmia. Tarvittavat muutokset voidaan tehdä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.Perustuslakivaliokunnan mukaan sote-palveluiden rahoitus on hallituksen esityksessä riittämätön. Tänään lausuntonsa valmiiksi saaneen valiokunnan mukaan rahoituslakia on muutettava siten, että se turvaa riittävän sote-palveluiden rahoituksen.IS kysyi asiantuntijalta, mitä lausunto merkitsee.– Käsitykseni on, että lausunto merkitsee sitä, ettei esitystä tarvitse palauttaa uuteen valmisteluun, Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro https://www.is.fi/haku/?query=juha+lavapuro kertoo Ilta-Sanomille.– Oletus on, että riittävät muutokset voidaan tehdä tällä vaalikaudella, hän sanoo.Paljon riippuu vaiheistuksesta.– Se miten vaikeaksi tämä tulee riippuu jatkosta. Vaiheistus täytyy toteuttaa huolellisesti, hän sanoo.Se koskee hänen mukaansa ajallista, alueellista sekä palvelujen sisältöä koskevaa vaiheistusta.

Hajoaako hallitus tämän vuoksi?