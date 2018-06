Kotimaa

Perustuslakivaliokunta: Sotessa useita perustuslaillisia ongelmia

Lausunnon mukaan valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulu on edelleen liian tiukka, ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta.

Uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on myös olennaisesti pidennettävä. Valinnanvapauslakiin voidaan lausunnon mukaan kuitenkin lisätä menettely, jossa valinnanvapausjärjestelmän käyttöönottoon valmiit maakunnat voivat hakemuksen perusteella siirtyä uuteen järjestelmään ennen siirtymäkauden päättymistä.

Myös maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on riittämätöntä etenkin poikkeustilanteissa. Rahoituslakia on välttämättä muutettava siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Valinnanvapauslain tietosuojasääntely on olennaisesti puutteellinen: sen perusteella on vaikea hahmottaa, miten arkaluonteisten henkilötietojen on tarkoitus liikkua monituottajamallissa eri toimijoiden välillä. Sääntelyä on täydennettävä ja selvennettävä. Lisäksi on vielä tarkkaan selvitettävä, sisältyykö kapitaatiokorvauksen laskemiseen EU:n tietosuoja-asetuksen vastaista profilointia.

Valinnanvapausjärjestelmän eri osatekijöitä, kuten asiakassuunnitelmaa, suoran valinnan palveluita, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia sekä alihankintaa koskeva sääntely ei ole kaikilta osin riittävän täsmällistä, eikä siten takaa oikeusturvaa.

Suoran valinnan palveluissa on kyse sote-keskusten palveluista, joissa asiakas voi valita itse palveluntuottajan ilman maakunnan osoitusta tai erillistä palvelutarpeen arviointia. Palveluntuottajan oikeutta hankkia näitä suoran valinnan palveluita alihankintana on rajoitettava.

Lisäksi erityisesti asiakassuunnitelmaa koskevaa sääntelyä on selkeytettävä niin, että laista käyvät ilmi suunnitelman oikeusvaikutukset ja niihin liittyvä mahdollisuus valittaa suunnitelmasta. Myös kielellisiä oikeuksia koskevaa sääntelyä on täsmennettävä. Valinnanvapausjärjestelmän pilotointia koskevaa sääntelyä on täydennettävä ainakin niillä perusteilla, joilla eri alueet valitaan pilotointiin. Laista on myös tultava ilmi pilotoinnin henkilöpiiri.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kunnallista itsehallintoa rajoittavan säännöksen perusteltavuutta on sen kilpailuasetelmaan viittaavan perustelun johdosta arvioitava uudelleen.

