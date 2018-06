Demokraatti: Soinin osallistumisesta abortinvastaiseen tilaisuuteen kanneltu oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle

Kotimaa

Demokraatti: Soinin osallistumisesta abortinvastaiseen tilaisuuteen kanneltu oikeuskanslerille ja oikeusasiami

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) osallistumisesta abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkansa aikana on tehty kantelu sekä oikeuskanslerin virastoon että oikeusasiamiehelle, uutisoi Demokraatti.

Kantelut ovat eri yksityishenkilöiden tekemiä.



Oikeuskanslerinvirastoon kantelun tehnyt henkilö kysyy kantelussaan, miten on mahdollista, että Soini osallistui virkamatkallaan abortinvastaiseen tilaisuuteen. Oikeusasiamiehelle kannellut puolestaan katsoo, että toimiessaan Suomen valtion ja kansalaisten edustajana Soini on toiminnallaan loukannut ihmisoikeuksia ja rikkonut Suomen virallista ulko- ja sisäpoliittista linjaa, Demokraatti kertoo.



Soini osallistui toukokuussa abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadassa. Hän on sanonut olleensa tilaisuudessa vapaa-aikanaan ja vedonnut uskonnon- ja mielipiteenvapauteen.