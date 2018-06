Kotimaa

Bisquit: Tavallista touhuilua

Ajatukset, ideat ja eritoten kaiken maailman ”metoodiset” hullutukset eivät tunnusta sen paremmin kansallisia kuin maantieteellisiä rajoja.Poliittinen korrektius on jäljitettävissä samaan amerikkalaiseen sielunmaisemaan kuin julkinen nännikauhu ja aamiaisrukoilevaisuus.Suomalaisten persous kaiken sortin Amerikan herkuille oli varmasti tiedossa myös J. Alfred Tannerilla hänen kirjoittaessaan liki sata vuotta sitten seuraavat profeetalliset rivit:Jaa jaa jaa, niin ja jaa,jaa se on ihmemaa,eipä se muuten oiskaan Ameriikan maa.Niin kuin näkyy, heill´on toisenlaist´ kun meill´,mutt´menossahan mekin ollaan kehityksen teill´.Saattaa olla, ettei poliittinen korrektius tullut meille suoraan Amerikasta, vaan sitä tavanomaisempaa tietä Ruotsin kautta.Ainakin Ruotsissa ollaan tällä kehityksen tiellä Suomea pitemmällä.Tiedetään muun muassa, että meillä Peppi Pitkätossuna tunnetun sikäläisen fiktiivisen henkilön fiktiivisen isän fiktiivinen identiteetti on jouduttu naapurimaassa vaihtamaan etnisesti toiseksi.Tästä ei sen enempää, mutta asia olisi kutakuinkin sama, jos meillä alettaisiin puhua alkuasukassankkerista.Toisaalta tapaus Pitkätossu saisi kyllä herättää meidät suomalaiset kysymään itseltämme, olisiko poliittisesti korrektimpaa pidättäytyä määrittelemästä ketään jalkojen koon mukaan.Eduskunnassa on käytössä maailman mitassakin harvinainen poliittisen korrektiuden laji. On epäkorrektia sanoa poliitikon valehtelevan, on käytettävä vaihtoehtoisia ilmauksia.Aivan uniikki systeemi ei kuitenkaan ole. Sama tapaa harrastetaan kaikesta päätellen myös Turkissa.Käsitys perustuu ulkoministeri Soinin vakuutukseen, että Suomi ja Turkki jakavat samat perustavanlaatuiset demokraattiset arvot.Soini on profiloitunut maailmalla ahkerana ja ennakkoluulottomana Suomen asian ajajana. Viimeksi ulkoministeri ehti osoittaa aktiivista suomalaiskiinnostusta irlantilaisen naisväen alapään asioihin.Joku voisi sanoa, että onkohan Soini nyt tullut ns. rukoilleeksi ruoka suussa. Mutta jos tämä paavin varanuntius tuntee olevansa asiassa omalla mukavuusalueellaan, mitä siihen on junteilla huomauttamista.Kysyä kyllä sopii, mikä saa Soinin tapaisen veteraanin jaksamaan aina vaan vuodesta toiseen.Vastaus löytynee vanhasta viisaudesta, jossa kaikki tiet johtavat sylt...No, taitaa olla poliittisesti korrektimpaa sanoa se ruotsiksi:Alla spår leder till syltstolpe.