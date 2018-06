Kotimaa

Uusia autoja rekisteröitiin toukokuussa viime vuotta enemmän

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin toukokuussa yhteensä 12 482 kappaletta, mikä on 12,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan rekisteröintien määrä on ollut kasvussa koko alkuvuonna, sillä rekisteröityjen henkilöautojen määrä on 8,1 prosenttia korkeampi vastaavaan aikaan viime vuonna.



Autokaupan vilkastumista selittää talouskasvun lisäksi romutuspalkkio. Sen turvin on nyt ensirekisteröity noin 3 700 uutta henkilöautoa, ja romutuspalkkioon varatuista määrärahoista oli toukokuun loppuun mennessä varattu noin kaksi kolmasosaa.