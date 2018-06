IS seuraa suorana soten kohtalon päivää – katso lähetystä paikan päältä

Haatainen muistutti puhemiehistön linjauksesta

Eduskunnan toinen varapuhemies Tuula Haatainen julkaisi vajaa tunti sitten blogikirjoituksen, jossa hän peräsi malttia soten käsittelyyn.

"Nyt valmistelussa olevan ison lakipaketin synnyttämistä ei voi kiirehtiä. Lakien käsittely asianmukaisesti vie tietyn ajan ja kunnolliselle käsittelylle on annettava mahdollisuus", Haatainen kirjoittaa.

Haatainen muistutti eduskunnan puhemiehistön linjanneen asiasta yksimielisesti viime viikolla.

"Näin suuren asian valmistelussa on noudatettava suurta huolellisuutta ja tarkkuutta. Hallituksen on varmistettava, että eduskunnassa varataan esitysten läpivientiin riittävästi aikaa. Puhemiehistön yksimielinen tahto on linjattu puhemiesneuvostossa. Lait on valmisteltava asianmukaisesti ja laatu edellä, sillä eduskunta vastaa viime kädessä hyväksyttyjen lakien sisällöstä."