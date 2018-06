Kotimaa

Pariskunta harrasti seksiä pahennusta aiheuttavasti kesken puisto­salsatapahtuman Tampereella – ”Päivän valoll

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies ja nainen harrastivat seksiä Laikunlavan puistossa pahennusta aiheuttavasti, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessaan.Samaan aikaan puistossa oli tanssitapahtuma. Liikkeellä oli paljon ihmisiä.– Tänne on kirjattu, että on harrastettu seksiä puiston penkillä Tampereen keskustassa. Välittömässä läheisyydessä on erittäin paljon ihmisiä, Sisä-Suomen poliisin tilannekeskus lukee poliisiraportista.Ilmoitus lemmiskelystä kirjattiin kello 21.10.– Päivän valolla vielä tehty.Laikunlavalla oli ensin Pirkanmaan pyörätuolitanssijoiden järjestämä tanssiesitys. Sen jälkeen alkoivat Azucar-puistosalsat.Poliisin tiedotteen mukaan ”hellän hetken jälkeen molemmille kirjoitettiin sakko”Paikan päällä ollut poliisipartio antoi sakkoa kymmenen päiväsakkoa. Sakkoa pariskunta sai sukupuolisiveellisyyden loukkaamisesta.