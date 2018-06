Kotimaa

Luvassa helteisen lämmin viikonloppu

Lapissa ja Pohjanmaalla on iltapäivällä jo poutaa.Lounaistuuli voimistuu ja pilvisyys lisääntyy, ja paikoin sataa. Ukkonen voi myös jyrähtää. Kainuussa poutaantuu luoteesta alkaen. Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista sateet ovat iltapäivällä jo ohi, tuuli kääntyy luoteen puolelle.Sää on lämpimämpää, paikoin selvästi lämpimämpää kuin kesäkuun alussa keskimäärin. Vain Pohjois-Lapissa ollaan lähempänä tavanomaista.Yöllä etelässä sataa paikoin, mutta koulujen päättäjäispäivänä on poutaa ja vaihtelevapilvisen aurinkoista. Luoteinen ilmavirtaus saattaa paikoin vähän voimistua. Etelässä on helteisen lämmintä. Länsirannikolla päivälämpötila on kylmän meren vuoksi noin 20 astetta.Sunnuntaina sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa pilvisyydeltään vaihtelevana ja poutaisena. Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy, ja illaksi Keski- ja Pohjois-Lappiin leviää sateita.Päivälämpötila on lounaassa vielä lähellä hellerajaa.Länsirannikolla, Pohjanmaalla ja Lapissa viileneminen jo tuntuu.Lauantaina epävakaista säätä sadekuuroineen ja ukkosineen on Keski-Euroopassa. Espanjassa, etenkin eteläossa, on kuurosateinen matalapaineenalue. Balkanilla ja Turkin etelärannikolla epävakaisuus vähän hellittää.