Kotimaa

Komissio julkaisee ehdotuksensa maataloustuista

Kuinka paljon suomalainen maatalous voisi saada EU-rahaa ja millä ehdoin maataloutta voi tukea kansallisesti? EU-komissio julkaisee tänään esityksensä maatalousbudjetiksi vuosille 2021–2027, ja odotettavissa on vastauksia myös näihin kysymyksiin.Maataloustukiin on tulossa viiden prosentin leikkaus, minkä komissio on kertonut jo aiemmin. Tänään odotetaan lisätietoa siitä, miten hupeneva raha käytettäisiin. EU-parlamentin laskelmien mukaan leikkaus on tosin 15 prosenttia, kun käytetään kiinteitä hintoja ja Britannia on jätetty pois laskuista.Maatalous on aluerahojen ohella EU:n isoimpia menoeriä.Tänään annettava esitys käynnistää neuvottelut maatalousrahoista. Komissiossa on ollut toiveita, että isoista budjettilinjoista sovittaisiin jo ennen ensi kevään EU-vaaleja, mutta monissa jäsenmaissa aikataulua pidetään epärealistisena.Aiemmin tällä viikolla komissio antoi ehdotuksensa aluerahojen jakamisesta. Brexitin takia aluerahoja leikataan, mutta Suomen potti näyttäisi siitä huolimatta vähän kasvavan.Suomi saa kuluvalla seitsemän vuoden kehyskaudella noin puolitoista miljardia euroa, mutta tulevalle kaudelle komissio ehdottaa 1,6 miljardia euroa. Summaan vaikuttavat muuttuneet laskentakriteerit ja talouskehitys.