Kokoomuksen ehdotus vastikkeellisesta sosiaaliturvasta ja 40 prosentin leikkauksista sai aikaan raivon: ”Eikös sitä yleensä kutsuta palkaksi?”

Kotimaa

Kokoomuksen ehdotus vastikkeellisesta sosiaaliturvasta ja 40 prosentin leikkauksista sai aikaan raivon: ”Eikös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuka enää maksaisi palkkaa?

Toimeentulo tavalla tai toisella

Velvoitteita myös yrityksille

”Ei ne työt kotiovelle tule”