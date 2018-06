Kotimaa

Näin kuivaa on vain kerran 10 vuodessa: sadot vaarassa, mutta tilanteessa on yksi maukas yllätys

Toukokuussa

Katso alta video lähipäivien säästä

Ilmatieteen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kuivassa





Poutaisena

Jos kesä- ja heinäkuu ovat kuivia, kyllä se viivästyttää myös syyssienisadon alkamista. Toivoa sopii,että pikkuhiljaa alkaisi tulla vettä.