Asiantuntija: Kelan varoittama lääke kuuluu narkomaanien suosikkihuumeisiin – 38-vuotias nainen kertoo järkyttävistä oireista

Kotimaa

Asiantuntija: Kelan varoittama lääke kuuluu narkomaanien suosikkihuumeisiin – 38-vuotias nainen kertoo järkytt

Huumeasiantuntija: Ongelma tiedossa jo vuosikausia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Potilas varoittaa pahoista sivuvaikutuksista ja vieroituksesta

Auttoi kipuun ja ahdistuneisuuteen

Henkinen toipuminen vielä kesken