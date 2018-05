Kotimaa

Puolustusvoimien kommodori kutsui työharjoittelijan tapaamiseen – alkoi kähmiä neuvotteluhuoneessa

Kaksi versiota

Sotilasura päättyi

hovioikeus tuomitsi 53-vuotiaan kommodorin seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta 80 päiväsakkoon, mikä tarkoittaa kommodorin tuloilla 4 800 euron sakkoa.Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan uhrilleen 1 000 euroa korvausta kärsimyksestä.Tuomion taustalla on kommodorin tapaaminen nuoren naisen kanssa, joka oli hänen entinen työharjoittelijansa ja samalla kollegan tytär.Kommodori pyysi kollegaltaan naisen numeroa, koska hänen oma tyttärensä tarvitsi neuvoa opiskeluihin liittyvissä asioissa.Tämä oli oikeudessakin riidatonta. Sen jälkeen kommodori ja nuori nainen kertoivat tapahtumista hyvin erilaiset versiot.Hän oli tavannut naisen työpaikallaan, Puolustusvoimien tiloissa Tampereella. He olivat puhuneet opiskelusta ja tapaamisen päätyttyä halanneet.Halaamisen yhteydessä heidän huulensa olivat koskettaneet ja molemmat olivat olleet hölmistyneitä tilanteesta. Mitään muuta ei ollut tapahtunut.Heti kun hän oli päässyt Puolustusvoimien rakennukseen ja neuvotteluhuoneeseen, kommodori oli tiedustellut saisiko hän halata, koska pelkkä kättely tuntui niin kylmältä. Ehdotus tuntui erikoiselta, mutta hän suostui siihen.Tämän jälkeen he keskustelivat opiskelusta ja muista henkilökohtaisista asioista. Jossain vaiheessa kommodori siirtyi hänen viereensä istumaan ja laittoi käden hänen reidelleen. Kun hän teki lähtöä, kommodori halusi halata uudelleen. Silloin kommodori alkoi suudella ja kähmiä häntä paidan alta ja takapuolesta. Hän poistui neuvotteluhuoneesta kiireellä ja ulos päästyään soitti poikaystävälleen ja ystävälleen, joka neuvoi häntä soittamaan poliisille.Kommodori kiisti syytteet ja vetosi oikeuteen kertomalla, että pelkkä rikosilmoitus tarkoitti hänelle sotilasuran päättymistä.Hän oli menettänyt rikosilmoituksen vuoksi hänelle suunnitellun joukko-osaston komentajan paikan.Helsingin hovioikeus punnitsi sekä naisen että kommodorin versioita tapahtumista. Neuvotteluhuoneessa ei ollut ketään muuta näkemässä tilannetta, mutta valvontakameranauhoista näki, kuinka nainen poistui Puolustusvoimien rakennuksesta vauhdilla, laittamatta edes takkia päälleen.Samaa todisti myös Puolustusvoimien rakennuksen aulavartija, jonka mukaan nainen oli lähtiessään hätääntynyt ja itkuinen.– Vaikka kommodorin kertoma tapahtumainkulku on sinänsä mahdollinen, se on kokonaisuutena tarkastellen varsin epätodennäköinen. (...) Yleisen elämänkokemuksen perusteella on myös epätodennäköistä, että asianosaisten huulet olisivat kommodorin kertomalla tavalla vain vahingossa koskettaneet toisiaan halauksen yhteydessä.Hovioikeus katsoi, että kommodorin menettelyn moitittavuutta lisäsi se, että kommodori ahdisteli entistä alaistaan, joka on häntä huomattavasti nuorempi.