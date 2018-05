Kotimaa

Poliisi varoittaa: Kovat huumeet vieneet ihmisiä tehohoitoon Keski-Pohjanmaalla

Pohjanmaan poliisilaitos varoittaa torstaina julkaisemassaan tiedotteessa huumeista Keski-Pohjanmaan alueella.Poliisin mukaan Keski-Pohjanmaalla on ollut viime viikkojen aikana normaalia enemmän tapauksia, joissa ihminen on joutunut sairaalahoitoon käytettyään joko yhtä huumetta tai useampaa päihdyttävää ainetta sekaisin.Poliisin mukaan tapauksissa käytettyjä aineita ovat olleet metamfetamiini ja Subutex. Sekakäytössä on käytetty alkoholia ja lääkeaineita.Eräissä tapauksissa ihmisiä on joutunut jopa tehohoitoon.Pohjanmaan poliisi varoittaa päihdyttäviin aineisiin liittyvistä vaaroista etenkin nuoria.Poliisi muistuttaa, että katukaupasta ostettujen päihteiden vaikuttavat aineet ja pitoisuudet voivat olla todellisuudessa erilaiset kuin mitä välittäjä on kertonut. Niitä käytettäessä riskinä on aina terveyden tai hengen vaarantuminen.