Siilit, oravat ja muut metsäneläimet kärsivät kuivuuden vuoksi jo hätää – ”Nyt kaikki apu ihmisiltä olisi tarpeen”

Kotimaa

Siilit, oravat ja muut metsäneläimet kärsivät kuivuuden vuoksi jo hätää – ”Nyt kaikki apu ihmisiltä olisi tarp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Näistä merkeistä tunnistaa nestehukasta kärsivän eläimen