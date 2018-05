Kotimaa

Sotelle tarkastus­valiokunnalta punaista valoa: rahan­menosta ”hyvin ruusuinen” arvio

Ei näytä kovin hyvältä hallituksen sotemallille.Eduskunnan tarkastusvaliokunta on saanut valmiiksi yksimielisen lausuntonsa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TrVL_9+2018.aspx soteuudistuksesta. Valiokunnan lausunto on kriittinen soteuudistusta kohtaan.Tarkastusvaliokunta arvioi soteuudistuksen talousvaikutuksia ja riskejä.

Näyttääkö valiokunta sotelle vihreää, keltaista vai punaista valoa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd)?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mitä

Tarkastusvaliokunta

– Jos pitäisi väriskaalaan laittaa, niin tässä on punaista valoa ja keltaista vilkkuvaa huomiovaloa, Heinäluoma vastasi.Tarkastusvaliokunnan lausunnon mukaan esimerkiksi soteuudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty ja eduskunta ei ole saanut kokonaisarviota.Valiokunta myös epäilee, miten kustannuksia pystytään hillitsemään. Hallituksen sotemallissa maakuntien sotemenot saavat lisääntyä vain 0,9 prosenttia vuodessa ja samaan aikaan toteutetaan valinnanvapaus.– Hyvin yksimielinen käsitys kuulluilla asiantuntijoilla oli se, että esityksessä on hyvin ruusuinen menokehitysarvio. Säästöjä on vaikea nähdä tulevaksi. Laskelmat ovat puutteellisia.– Ja on kysymys myös siitä, toimiiko rahoitusjärjestelmä. Rahoituksen riittävyys pitäisi varmistaa, jotta uudistus voisi mennä maaliinsa, Heinäluoma sanoi.Tarkastusvaliokunta oli tutustunut muun muassa Hämeenlinnan kokeiluun. Hämeenlinnassa uuden systeemin käyttöönoton jälkeen kustannukset ovat kasvaneet 14 prosenttia.Toinen valiokunnan tekemä havainto oli se, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen on toiminut esimerkiksi Pohjois-Karjalan Miun sotessa ja Etelä-Karjalan Eksotessa. Samoin yksityisistä palveluntuottajista Pihlajalinnan kokeilun hyödyt Mänttä-Vilppulassa perustuvat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiseen ohjaukseen.Hallituksen mallissa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ohjaus taas pilkotaan.tarkastusvaliokunta sitten sotesta lausuu?Valiokunta epäilee, että uudistuksessa ei synny tavoiteltua kolmen miljardin euron säästöä kymmenessä vuodessa.”On epätodennäköistä, että hallituksen esityksissä ja esitysluonnoksissa kuvatut palvelujen saatavuuden parantamisen tavoitteet pystytään toteuttamaan siten, että samalla myös kustannustenhillinnän tavoite toteutuu täysimääräisesti.””Valiokunnan saamien selvitysten mukaan uudistuksen suurimmat riskit liittyvät maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat.”Tarkastusvaliokunta valittelee laskelmien puutetta, pitää porrastettua valinnanvapautta parempana ja haluaa varmistaa rahoituksen riittävyyden.”Valiokunta toteaa, että lakiesityksessä ei ole esitetty kokonaisarviointia uudistuksen vaikutuksista.Maakuntien rahoitusmallin suurimmat riskit liittyvät maakuntien rahoituksen riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. Riskien kannalta valiokunta pitää porrastettua voimaantuloaikaa parempana vaihtoehtona, jolloin riskejä voitaisiin helpommin hallita.Uutta euromääräistä arviota uudistuksen tiedossa olevien muutostarpeiden kustannuksista ei kuitenkaan ole esitetty eduskunnalle, mitä valiokunta pitää puutteena. Valiokunta pitää välttämättömänä, että sote-palveluiden rahoituksen riittävyys varmistetaan.”ei kuitenkaan anna soteuudistukselle täystyrmäystä. Kaikissa valiokunnissa hallituspuolueilla on enemmistö jäsenistä.Myös valiokunnan puheenjohtaja ja opposition kansanedustaja Heinäluoma muistuttaa, että joku uudistus tarvitaan joka tapauksessa.– Ei nykytilannekaan ole ongelmaton. Sekin valiokunnan mietinnössä todetaan, että muutoksia tarvitaan joka tapauksessa. Kyllä siinä myös keltainen valo vilkkuu, Heinäluoma totesi.Tarkastusvaliokunnan lausunnon loppukappaleessa soteuudistusta vielä pidetään hengissä.”Uudistus on erittäin tärkeä ja perusteltu. Hallituksen esitykseen olisi ollut asiantuntijoiden mukaan tarpeellista ja mahdollista tuottaa kattavampia ja selkeämpiä arvioita palvelujen saatavuuden parantumisen mahdollisista vaikutuksista julkisiin menoihin. Uudistukseen liittyvät riskit ja epävarmuus ovat lisävalmistelusta huolimatta edelleen korkealla tasolla.On hyvä, että tärkeän uudistuksen valmistelussa edetään määrätietoisesti. Pitkään jatkuneen uudistuksen lykkääntymisestä aiheutuisi kuitenkin olemassa olevien ongelmien jatkumista, epävarmuutta sekä kasvavia kustannuksia ja riskejä”, valiokunta toteaa lausunnossaan.Soteuudistuksen kohtalon kannalta keskeisin lausunto on perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka odotetaan valmistuvan huomenna tai ensi viikolla.