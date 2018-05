Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu neuvoo perintään joutuneita: Maksa laskut ajoissa – ”Ei tämä sen vaikeampaa ole”

Kotimaa

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu neuvoo perintään joutuneita: Maksa laskut ajoissa – ”Ei tämä sen vaikeampaa o

https://twitter.com/OttoMeri/status/1001888224002953217

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Nakkalajarvi/status/1001906241277513730

https://twitter.com/jmkorhonen/status/1001890818842652673