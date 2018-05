Kotimaa

Loimaalla palaa neljän hehtaarin metsäalue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loimaalla palaa noin neljän hehtaarin laajuinen metsäalue.Syrjäisellä paikalla Isonpellontien varressa syttynyt metsäpalo ei aiheuta vaaraa asutukselle, sillä palopaikan läheisyydessä ei ole taloja.Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan tilanne on saatu hallintaan ja palo rajattua. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.Sammutustöihin osallistuu myös Helsingistä paikalle lentänyt rajavartioston helikopteri, joka pudottaa sammutuspussilla vettä palon päälle.Eri puolella maata on ollut tänään lukuisia maastopaloja, mutta Loimaan paloa lukuun ottamatta suurilta vahingoilta on vältytty.Pedersöressä roskien polttaminen levisi maastopaloksi. Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan pitkään jatkuneen kuivan sään takia roskien polttamista ja kaikkea muuta avotulen tekemistä pitäisi nyt ehdottomasti välttää.