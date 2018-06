Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Murhatut suomalaistoimittajat

Seuraavassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen toimittaja käsittelee vieläkin radiossa sitä, että joku mainitsi sen ylipainosta joskus – murha!

Suomeen

Mitä täällä taas melutaan? Venäjällä on murhattu toimittajia ja nyt yksi yritti leikkiä kuollutta päästääkseen vieraaksi Ylen Puoli Seitsemän -ohjelmaan.Törkeää oikeiden kuolleiden pilkkaamista. Suomessa kuolee päivittäin useita toimittajia lyönteihin, iskuihin, potkuihin, ja me täällä tuhlaamme aikaamme venäläistoimittajiin, joilla ei ole edes omaa tv-ohjelmaa, mikä meitä vaivaa?ei nyt mainita kenenkään nimiä, koska suomalaistoimittajan mainitseminen negatiivisessa mielessä on kuin ampuisi häntä päähän ja sen jälkeen lahtaisi lapset, mutta he ovat toimittajia, jotka kaikkien tulisi tietää, muuten he epäonnistuivat ammatissaan.Ne toimittajat ovat kaikkialla, elossa, kuolleina, elossa, taas kuolleina, googlaamassa itseään, lähilukemassa Twitter-feediään, hyväilemässä Facebook-seinäänsä, ja sieltä se löytyy, MURHA, jostain syövereistä, jonkun muun näkemys, joka ei ollut täynnä ymmärrystä sitä kaikkea kohtaan, mitä suomalaistoimittaja on tehnyt itserakkautensa eteen.Niin kuin se yksikin tunnettu tosi hyvä toimittaja. Otti omista kyyneleistään Instagram-kuvan, SURU, ei pitänyt kuvaa itsellään, jotta muut voisivat sydäntykätä syvyydestä kertovista kyyneleistä, kirjakin edelleen myynnissä. Ja sitten toimittaja murhattiin: Seiska – MURHAAJAT! – julkaisi kuvan, vaikka toimittaja oli nimenomaan toivonut, että ei julkaistaisi, miten joku voi toimia noin, verinen lätäkkö jäi.Toinen toimittaja käsittelee vieläkin radiossa sitä, että joku mainitsi sen ylipainosta joskus – murha! Kolmas toimittaja kirjoitti sekavan tekstin siitä, että toimittajia ei saisi kritisoida, kun ne ovat toimittajia. Neljäs toimittaja tviittasi viidennentoista kerran siitä, että on koulukiusattu koulukiusaaja. Viides, kuudes ja seitsemäs toimittaja melkein unohtuivat, mutta onneksi he kuolinvuoteiltaan yhdeltä terassilta jaksoivat pihistä, kuinka yleisö / Yle / kateelliset / Venäjä yrittävät vaientaa toimittajan omaa itseä koskevat lausunnot.on syntynyt uusi toimittajalaji: supertoimittajat, jotka voisivat olla taiteilijoita, mutta koska lahjat eivät riittäneet muuhun kuin viiden turhan persoonapronominin poistamiseen, heistä tuli supertoimittajia. He ovat toimittajia, jotka uskaltavat asettaa itsensä alttiiksi, esittää kiperiä kysymyksiä parisuhteista, asettaa itsensä alttiiksi ja asettaa itsensä alttiiksi, kas, tuossa on taas yksi ihan alttiina Instagramissa.Koska niillä on itsestään käsitys poikkeusyksilöinä, niillä on eri säännöt, ja ne säännöt koskevat muitakin, ja jos joku toimii väärillä säännöillä, suhtautuu narsismiin muuna kuin yleisönpalveluna, tapahtuu MURHA, ja siksi me täällä itkemme suomalaistoimittajan kuolemaa.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.