Kotimaa

Patjan alta löytynyt testamentti muutti kaiken: SPR ja eläinsuojelijat jatkavat riitelyä vanhuksen perinnöstä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005565970.html

Suomen Punainen Risti (SPR) ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto (SEY) ovat havitelleet vuosikaudet vanhukselta jäänyttä puolen miljoonan euron perintöä. Vastapuolella ovat olleet vainajan omaiset.Riidan taustalla on vuonna 1980 laadittu testamentti, jossa nainen määräsi koko omaisuutensa sisarelleen. Testamentissa oli kuitenkin lisäys: jos sisar kuolisi ennen häntä, koko omaisuus menisi SPR:lle ja SEY:lle.Sisar kuolikin paria vuotta naista aiemmin. Kun nainen kuoli, hänen omaisensa toivat esille, että sisarukset olivat laatineet uuden testamentin vuonna 2004, jossa SPR:ää tai SEY:tä ei mainittu sanallakaan.Sen jälkeen keskeisenä kysymyksenä on ollut se, kumpi testamenteista on pätevämpi. Eri oikeusasteet ovat päätyneet erilaisiin lopputuloksiin.Käräjäoikeudessa SPR ja SEY voittivat puolen miljoonan euron kiistan, hovioikeudessa puolestaan perilliset. Taisto jatkuu korkeimmassa oikeudessa, sillä korkein oikeus ilmoitti tänään torstaina myöntäneensä SPR:lle ja SEY:lle valitusluvan.