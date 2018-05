Näillä väestöryhmillä suurin riski joutua onnettomuuteen – päihteet mukana reilusti yli puolessa työikäisten tapaturmista

Kotimaa

Näillä väestöryhmillä suurin riski joutua onnettomuuteen – päihteet mukana reilusti yli puolessa työikäisten t

Eläkeläisten riski kuolla tapaturmaisesti on työikäisiä suurempi. Iäkkäiden yleisin tapaturma on kaatuminen tai matalalta putoaminen.

Eläkeläiset

Lasten

Vuonna

Tapaturmat ovat Suomessa neljänneksi yleisin kuolinsyy, kertoo sisäministeriön torstaina julkaisema selvitys. Selvityksen mukaan miehillä on suurin riski menehtyä onnettomuudessa, sillä kaikista tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleista kaksi kolmasosa on miehiä.Työikäisten miesten kuolleisuus on yli kaksinkertainen työikäisiin naisiin verrattuna. Työikäisistä tapaturmiin kuolleista 80 prosenttia on miehiä. Vain yli 85-vuotiaiden ryhmässä naisia kuolee tapaturmaisesti miehiä enemmän.kuolevat tapaturmaisesti kuitenkin yleisemmin kuin työikäiset. Iäkkäiden yleisin tapaturma on kaatuminen tai matalalta putoaminen.Selvityksen mukaan päihteet ovat mukana noin kahdessa kolmasosassa työikäisten tapaturmaisista kuolemista.ja nuorten kohdalla tapaturmat ovat yleisin yksittäinen kuolinsyy. Alle 15-vuotiailla yleisimpiä kuolemaan johtavia tapaturmia ovat liikennetapaturmat, hukkumiset ja tukehtumiset. 15–24-vuotiailla yleisimpiä syitä ovat liikennetapaturmien lisäksi myrkytykset.2016 liikenteessä kuoli 258 ihmistä ja loukkaantui vakavasti 892 ihmistä. Samana vuonna Suomessa kuoli tulipaloissa 82 ihmistä. Tulipaloissa kuolleista 39 oli miehiä ja 17 naisia.Liikenneturvallisuus on parantunut lainsäädäntömuutosten, valvonnan lisääntymisen ja autojen turvallisuuden sekä teiden kunnossapidon parantumisen ansiosta. Malttia vaaditaan kuitenkin liikenteessä edelleen, sillä liian suuret nopeudet ovat liikennevahinkojen suurin yksittäinen syy.