Koulukiusaaminen suurin alle 10-vuotiaiden lasten turvattomuustekijä – yli neljäsosa kertoo tulleensa kiusatuksi

Kotimaa

Koulukiusaaminen suurin alle 10-vuotiaiden lasten turvattomuustekijä – yli neljäsosa kertoo tulleensa kiusatuk





Syrjivä kiusaaminen yleisintä peruskoulun ylimmillä luokilla

Sisäministeriö julkaisi torstaina laajan selvityksen turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.Suomessa lapset saavat vielä liikkua ja leikkiä suhteellisen vapaasti ulkona ilman aikuisen valvontaa. Selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista ajattelee, että lasten on turvallista liikkua asuinalueella ilman aikuisen valvontaa.Turvassa -tutkimuksen mukaan alle 10-vuotiaiden lasten suurin turvattomuustekijä oli koulukiusaaminen. Heti perässä tulivat vanhempien päihteiden käyttö ja liikenne. Neljänneksi suureksi turvattomuustekijäksi nousi vanhempien välinpitämättömyys.Tapaturmat sijoittuivat alle 10-vuotiaiden lasten turvattomuustekijöiden listauksessa sijalle yhdeksän. Silti tapaturmat ovat lasten ja nuorten yleisin kuolinsyy, sisäministeriön selvitys paljastaa. Pojat menehtyvät tapaturmaisesti useammin kuin tytöt. Alle 15-vuotiailla yleisimpiä kuolemaan johtavia tapaturmia ovat liikennetapaturmat, tukehtumiset ja hukkumiset. 15–24-vuotiailla nuorilla yleisimpiä syitä ovat liikennetapaturmien lisäksi myrkytykset.Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen kohdistuu enemmän poikiin kuin tyttöihin. Poikia on kyselyn perusteella enemmän myös kiusaajien joukossa. Peruskoululaisista jopa 25–30 prosenttia kertoi joutuneensa kiusatuksi.Ulkomailla syntyneet nuoret kokivat toistuvaa koulukiusaamista selvästi enemmän kuin suomalaista syntyperää olevat nuoret. Syrjivä kiusaaminen oli yleisintä peruskoulun ylimmillä luokilla. Syrjivä kiusaaminen tarkoittaa kouluterveyskyselyssä kiusaamista, jonka syy on ulkonäkö, perhetausta, sukupuoli, ihonväri tai kieli, uskonto tai vammaisuus.Toisen asteen koulutuksessa seksuaalivähemmistöön kuuluvilla, erityisesti pojilla, oli heteronuoria enemmän kokemusta kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta. Sisäministeriön selvityksen mukaan ryhmät, joilla yhdistyy useampia erottavia ominaisuuksia, kuten maahanmuuttajataustaiset vammaiset ja maahanmuuttajataustaiset transnuoret kohtaavat eniten koulussa tapahtuvaa syrjivää kiusaamista.