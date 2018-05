Kotimaa

Selvitys: Suomessa naisia pahoinpidellään toiseksi eniten EU:ssa – joka kolmas raiskaaja on oma kumppani

Viidennes naisista joutunut nykyisen tai edellisen kumppaninsa väkivallan kohteeksi

Suomessa väkivallan pelko on hieman lisääntynyt, vaikka väkivaltaa kokeneiden osuus ei ole lisääntynyt. Pelko liittyy työttömyyteen, maahanmuuton lisääntymiseen ja Euroopassa tapahtuneisiin terroritekoihin. Tiedot ilmenevät sisäministeriön teettämästä Turvallisuuden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -selvityksestä.Poliisin tietoon tulleissa väkivallanteoissa tekijä on useimmiten mies, selvitys kertoo. Henkirikokset ovat edelleen suurilta osin syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten välistä väkivaltaa, jossa rikoksiin liittyy vahvasti alkoholinkäyttö. Miehet joutuvatkin naisia useammin henkirikoksen tai muun väkivallanteon kohteiksi. Miehet kokevat väkivaltaa useimmiten julkisilla paikoilla tai ravintolassa, kun taas naiset joutuvat väkivallan uhreiksi useimmiten lähisuhteissa tai työtehtävissä.Samaan aikaan maahanmuuttajanaiset ja vammaiset naiset joutuvat väkivallan uhreiksi valtaväestöön verrattuna suhteessa useammin. Vammaiset naiset ja maahanmuuttajanaiset kokevat 2–3 kertaa enemmän väkivaltaa kuin valtaväestöön kuuluvat naiset.Vuosina 2010–2011 maahanmuuttajanaisten riski joutua raiskauksen uhriksi oli lähes kaksinkertainen kantaväestön naisiin verrattuna. Korkein riski joutua raiskauksen uhriksi oli afrikkalaisilla ja vietnamilaisilla naisilla.Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen riskiä joutua väkivallan uhriksi lisää sukupuolielinten silpominen. Tyttöjä lähetetään edelleen kotimaihinsa tätä brutaalia toimenpidettä varten.Selvityksen mukaan sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevat joutuvat keskimääräistä useammin raiskauksen uhriksi. Useimmiten raiskauksen tekijä ja uhri tuntevat toisensa. Kolmasosassa tapauksissa osapuolet olivat keskenään parisuhteessa.Seksuaalisen väkivallan riski on erityisen suuri vammaisilla naisilla.Parisuhteissa olleista naisista runsas viidennes on joutunut nykyisen tai edellisen kumppaninsa väkivallan kohteeksi. Selvityksen mukaan naiset kohtaavat Suomessa lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Suurin osa naisiin kohdistuneista henkirikoksista tapahtuu parisuhteessa. Reilusti yli puolessa tapauksista tekijänä oli puoliso, seurustelukumppani tai entinen kumppani.