Kotimaa

Tänään edellispäiviä viileämpää – lauantaina palataan hellelukemiin

Rannikolla voi nousta viilentävä merituuli. Muuten etelässä ja lännessä on noin 20 astetta. Idässä on vielä päivällä pilvisempää ja viileämpää: Pohjois-Karjalan ja Kainuun itäosassa 10 - 13 astetta. Länsi-Lapissa voimistuu etelätuuli merkkinä lämpenemisestä.Etelässä ja lännessä on vähän tavanomaista lämpimämpää ja ainoastaan koko maan itäisimmässä osassa on viileähköä.Perjantaina pohjoisessa tulee iltapäivän kuluessa jo itään väistyviä sateita. Etenkin maan keskiosassa sataa paikoin jo aamulla, mutta iltapäivällä sateet painottuvat itään. Lännen sisämaassa voi olla jopa hellettä, lännenpuoleinen tuuli voimistuu.Lauantaina idässä on pilvistä, samoin Lapin pohjoisosassa. Utsjoella sataa vähän. Aurinkoisinta on lännessä ja Pohjois-Pohjanmaalla.Etelässä on helteisen lämmintä, parinkymmenen asteen raja kulkee Pohjois-Pohjanmaalla.Keski-Euroopassa tulee perjantaina edelleen ukkoskuuroja, jotka ovat paikoin voimakkaita. Myös Brittein saarilla, Pohjois-Espanjassa, Balkanilla ja Etelä-Turkissa tulee ukkossateita.