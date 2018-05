Kotimaa

Metsäpalovaroitus ei riittänyt – avotulentekoa tiukennetaan

Monessa osassa Suomea metsäpalovaroitusta on tehostettu tiukentamalla avotulentekokieltoa.

Suurpalon syttymisen riski on suuri, joten avotulen teosta tulee pidättäytyä myös vaarattoman oloisissa paikoissa. Myöskään esimerkiksi kulottamiseen ei pidä ryhtyä.



Maastopalojen syttymisherkkyyttä kuvaavat indeksit ovat historiallisen korkealla muun muassa Lapissa. Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut lähelle maksimiarvoa 6,0.



Esimerkiksi Uudellamaalla oli ollut toukokuussa keskiviikkoon mennessä 188 maastopaloa. Niistä 78 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä ja jopa 40 on arvioitu tahallaan sytytetyiksi.