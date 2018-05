Kotimaa

Tänään hätyytellään vielä hellelukemia - perjantaina Suomeen saapuu hyvin lämmintä ilmaa

Aivan lounaisosassa maata voidaan päästä vielä lähelle 25 astetta. Etelässä lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteen yläpuolella. Maan keskiosassa päivälämpötila on 15 – 18 astetta, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa melko pilvisessä säässä 15 asteen vaiheilla. Pohjois-Lapissa päivälämpötila on 6 - 10 astetta.Etelässä on vielä selvästi tavanomaista lämpimämpää. Vuodenaikaan nähden viileähköä säätä on vain Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin.Torstaina pohjoisenkin enimmät pilvet väistyvät itään. Sää on paitsi poutainen, laajalla alueella aurinkoinen. Tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on lännessä sisämaassa noin 20 astetta, maan keski- ja pohjoisosan itärajalla lähellä 10 astetta.Perjantaina lännestä virtaa Suomeen hyvin lämmintä ilmaa. Tässä yhteydessä tulee paikoin sadetta, iltapäivällä yleisimmin maan keskivaiheilla idässä. Maan länsiosassa voi olla paikoin hellettä.Viileähköä säätä on Euroopassa torstaina vain Espanjan tienoilla sekä itäisimmällä Välimerellä. Kuurosateita ukkosineen tulee yleisimmin Ranskassa, Belgiassa ja läntisessä Saksassa sekä Turkin etelärannikolla.