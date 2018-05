Kotimaa

Nuori nainen kuoli polvileikkauksen jälkeen: lääkäriä vastaan nostettu syyte hylättiin

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt lääkäriä vastaan nostetun syytteen kuolemantuottamuksesta. Oikeus katsoo, että lääkärin toiminnalla ei ollut yhteyttä 21-vuotiaan naisen kuolemaan.

Lääkäri työskenteli anestesialääkärinä Tampereella Dextra Oy:n Koskiklinikalla itsenäisenä ammatinharjoittajana. Enää hän ei ole klinikan palveluksessa.Elokuussa 2016 klinikalla oli polvileikkauksessa 21-vuotias nainen. Kun operaatio oli tehty, potilas kotiutettiin samana päivänä.Seuraavana yönä naiselle tuli kova päänsärky ja hänen olonsa muuttui sekavaksi. Hänet kiidätettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ensiapuun. Sieltä hänet siirrettiin teho-osastolle.– Siellä hänellä oli todettu streptococcus salivarius -bakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus ja aivopaineen nousu, sanoi syyttäjä Leena Koivuniemi.Myöhemmin potilaalle kehittyi vaikea aivovaurio, aivoturvotus, aivoverenkierron pysähtyminen ja aivokuolema.Syyttäjän mukaan potilaan kuoleman aiheutti selkäydinpuudutuksessa selkäytimeen joutunut bakteeri. Syyttäjän mukaan hoitotapaturman syynä oli se, että puudutuksen tehnyt anestesialääkäri ei huolehtinut riittävästi hygieniasta.– Hän ei ole käyttänyt suu- ja nenäsuojusta, syyttäjä sanoi.Anestesialääkäri oli ainoa, joka leikkauksen aikana ei käyttänyt suu- ja nenäsuojusta. Syyttäjän mukaan bakteeri päätyi potilaan elimistöön anestesialääkäriltä.– Streptococcus salivarius -bakteeri on tavallinen suun bakteeri, joka on yleisimpiä taudinaiheuttajia hoitoon liittyvissä aivokalvontulehduksissa, syyttäjä sanoi.Oikeudessa vastaaja myönsi sen, että hän ei käyttänyt leikkauksessa suu- ja nenäsuojusta. Hän kuitenkin kiisti sen, että sillä olisi ollut yhteyttä 21-vuotiaan naisen kuolemaan.Pirkanmaan käräjäoikeus toteaa, että ei voida osoittaa, että bakteeri on joutunut potilaan elimistöön lääkärin suusta. Käräjäoikeuden mukaan lääkärin toiminnan ja potilaan kuoleman välillä ei ole syy-yhteyttä. Siksi syyte kuolemantuottamuksesta hylättiin.