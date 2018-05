Kotimaa

Helsingin Mustavuoresta löytyneen vainajan henkilöllisyys selvisi

Mustavuoren ulkoilualueelta Vuosaaresta löytyi vainaja toukokuun alussa. Vainaja on nyt tunnistettu.

Vainaja on 1964 syntynyt Helsingissä asunut nainen. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta.



– Poliisi on tutkinnan yhteydessä tehnyt yhteistyötä Keskusrikospoliisin rikoslaboratorion, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkintäyksikön sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa, jonka suu- ja leukakirurgian poliklinikan apu on ollut keskeinen. Henkilöllisyys varmistui leukakirurgian poliklinikan sekä oikeuslääketieteellisten hammastutkimusten avulla, sanoo rikoskomisario Teemu Kruskopf Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.



Poliisi pyysi yleisöltä vihjeitä vainajan henkilöllisyydestä. Poliisi kiittää yleisöä vihjeistä.