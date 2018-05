Kotimaa

Uusi kansalaisaloite vaatii lakiin muutosta: ”Seksi ilman suostumusta on aina raiskaus”

Ensi viikolla aukeava kansalaisaloite vaatii rikoslakia muutettavaksi niin, että ilman suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi aina raiskaus.

Suostumus2018-aloitteen mukaan suostumus tarkoittaisi vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa yhteisymmärrystä tai sopimusta. Pelkkä vastustuksen puuttuminen ei sitä merkitsisi.



Nykyään raiskauksen tunnusmerkistö täyttyy, jos uhriin kohdistetaan väkivaltaa tai sen uhkaa, tai jos uhri on esimerkiksi tiedottomuuden, vammaisuuden tai pelkotilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan.



Aloitteen mukaan tuomioistuinten on vaikea erottaa uhrin suostumusta alistumisesta, pelosta lamaantumisesta tai siitä, että uhri on tilanteessa passiivinen, jotta raiskaaja ei vahingoittaisi häntä enempää.



Kansalaisaloite aukeaa allekirjoituksille 5. kesäkuuta.