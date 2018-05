Kotimaa

35 tonnia MTBE-kemikaalia valui maastoon – poliisi käynnisti tutkinnan Mänty­harjun myrkky­juna­turmasta

Yllä olevalla videolla huhtikuussa otettua ilmakuvaa onnettomuuspaikasta.

Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti liikkeelle, jonka seurauksena yksi säiliövaunu rikkoutui.Rikkoutuneesta säiliöstä pääsi ympäristöön 35 tonnia MTBE-nimistä kemikaalia.Onnettomuus on aiheuttanut turmapaikan läheisessä lammessa kalakuolemia. Pajulammella ja joissain osissa Vuohijärveä ja Sarkavettä vedenkäyttöä ei edelleenkään suositella talous-, löyly- tai pesuvetenä. Rantojen läheisyydessä olevien kaivojen käyttöä on suositeltu vältettäväksi. Turman pidempiaikaisista vaikutuksista vesistöjen eliöstölle ei ole vielä varmuutta.Poliisi tutkii tapausta tässä vaiheessa ympäristön turmelemisena ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena. Tutkinnassa selvitetään ovatko joku tai jotkut syyllistyneet asiassa tahalliseen tai törkeän huolimattomaan menettelyyn.Tutkinta on käynnistetty Etelä-Savon Ely-keskuksen tutkintapyynnön ja kansalaisten yhteydenottojen perusteella. Ely-keskuksen tutkintapyynnön perusteella on syytä epäillä, että tapauksen johdosta vaarallista kemikaalia on päässyt ympäristönsuojelulain vastaisesti maaperään ja edelleen vesistöön.Vaarallisten aineiden kuljetusrikoksen osalta selvitetään, ovatko joku tai jotkut käsitelleet ja säilyttäneet vaarallista ainetta lain vastaisesti ja näin syyllistyneet menettelyyn joka voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle.