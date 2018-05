Kotimaa

Opettaja ihmettelee nuorten perustaitojen puutetta – osa ei edes tiedä kumpi on suurempi luku, 200 vai 2000

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/viihde/art-2000005694021.html

”Moni lähtee peruskoulusta uskoen olevansa tyhmä”