Kotimaa

Tänään mitataan vielä hellelukemia – sää viilenee tämän jälkeen

Pohjoisosassa on monin paikoin pilvistä ja paikoin tulee sateitakin.Lounaanpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi, paikoin jopa navakaksi, ja kääntyy iltaa kohti luoteeseen. Puuskissa tuuli voi olla jopa kovaa.Päivälämpötila on 23 – 26 astetta, Etelä-Lapissa noin 20 astetta, Keski-Lapissa 15 - 20 ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Keskiviikkona Etelä- ja Länsi-Suomessa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Itä-Suomessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Suomessa pilvisyys on runsasta. Pohjois-Suomessa tulee paikoin sateita, jotka etenevät iltaa kohti Itä-Suomeen.Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa 20 – 23 astetta, keskiosassa 17 – 20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 10 – 15 astetta ja Lapissa 7 - 10 astetta.Torstaina sää on paikoin pilvinen, Lapissa pilvisyys on runsasta. Etenkin Itä-Suomessa voi tulla paikoin heikkoja sateita. Sää muuttuu iltaa kohti vähitellen selkeämmäksi js poutaantuu. Pohjoisenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 15 – 19 astetta, Itä- ja Pohjois-Suomessa 10 - 14 astetta.