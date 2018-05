Kotimaa

Vauraan seniorirouvan pika-avioliittoa seurasi yllätys – "ahneet" sukulaiset joutuivat pettymään

700 000 euroa hupeni tililtä lyhyen liiton aikana

Suku on pahin, kuulee usein sanottavan. Niin varmaankin ajatteli jo lähes ysikymppinen täti, jolla ei ollut rintaperillisiä, mutta runsaan miljoonan verran omaisuutta ja ahneet sukulaiset.Tiedätkö miten perintövero määräytyy? Katso yllä olevalta videolta selkeä selostus.Seniorikansalaisen pankkitileillä oli runsas kymmenen vuotta sitten yli 700 000 euroa. Arvoasunnon lisäksi hän omisti antiikkikalusteita ja hinnakkaita taulujakin.Kuolinhetken koittaessa naisella ei ollut juuri mitään omaisuutta. Hän oli pistänyt ne sileäksi ja nauttinut elämästään.Vanhoilla päivillään nainen talutti yli 20 vuotta nuoremman miehen vihille. Liitto kesti vajaan vuoden, kun tiet erosivat.Suku haki edunvalvojaa, koska omaisuus oli huvennut. Suku epäili jonkun huijanneen vanhaa tätiä, jolta kohta ei saisi enää mitään.Käräjäoikeuden mielestä edunvalvojan määräämiseen ei ollut perusteita, sillä vanhus oli oikeustoimikelpoinen.Yksi sukulaisista teki rikosilmoituksenkin, mutta poliisi lopetti melko pian tutkinnan, koska ei epäillyt rikosta.vanhus itsekin alkoi epäillä, että ex-mies olisi vienyt hänen rahansa. Hulppea koti oli vaihtunut vaatimattomaan vuokrakämppään ja tilit olivat lähes kuivuneet.Vanhus haki itselleen edunvalvojaa, ja se hänelle määrättiin, kun hän joutui hoitolaitokseen. Hän ehti kuolla kupsahtaa ennen kuin edunvalvoja oli edes hommansa aloittanut.Vanhuksen tileiltä katosi yli 700 000 euroa. Suku epäili ex-miehen olleen asialla. Syyttäjä ei nostanut syytettä. Syyttäjä totesi, ettei teko täyttänyt minkään rikoksen tunnusmerkistöä, vaikka rahaa oli siirtynyt ex-miehen tilin kautta eteenpäin.Omaisuuden pyytäminen ei ole rikos ja omaisuutta saa antaa pois haluamallaan tavalla, kuten tässäkin tapauksessa oli käynyt.Eläessään vanhus oli kertonut asianajajalleen, ettei halua jättää omaisuuttaan ahneille sukulaisilleen.Varakas äiti siirsi omaisuuttaan turvaan lempipojalleen, koska pelkäsi, että viinan kanssa läträävä toinen poika pistäisi mammonan kurkustaan alas.Äiti salli lähes 300 000 euron rahojen siirtämisen lemmikilleen antamalla tälle tilikäyttöoikeuden.Rahat oli saatu metsänmyynnistä. Osan rahoista poika palautti äitinsä tilille, mutta omalle tililleen hän jätti noin 140 000 euroa.Äiti oli tehnyt myös testamentin, jossa muut osakkaat saivat lakiosan, mutta läheisin jälkeläisistä sai yhden metsätilankin.Kuolinpesän muilta osakkailta rahojen siirto ei jäänyt huomaamatta. He tekivät rikosilmoituksen pesän osakkaan touhuista. Asiassa tehtiin poliisitutkinta, mutta syyttäjä ei löytänyt perusteita syytteen nostamiseksi.Pesän osakkaat eivät luovuttaneet, vaan nostivat itse syytteen käräjäoikeudessa äidin suosikkipoikaa vastaan ja vaativat tälle tuomiota törkeästä kavalluksesta.Oikeuden ratkaisusta selviää, että muut osakkaat eivät pystyneet osoittamaan suosikkipojan toimineen vastoin äitinsä suostumusta, ja oikeus muistuttikin, että olihan äiti tehnyt testamentinkin hänen edukseen. Poika oli aina autellut äitiään, kun muut osakkaat olivat etäisempiä, varsinkin viinamäessä viihtyvä velipoika.Suosikkipoika kertoi oikeudessa, että kaikki oli tapahtunut äidin luvalla.Oikeus totesi, että äiti sai suosia lempipoikaansa ja hylkäsi pesän muiden osakkaiden nostaman syytteen törkeästä kavalluksesta.Ahneet pesän osakkaat voivat saada joskus ihmeitä aikaan, jos vain on taitoa vaatia ja uhri on oikeassa mielentilassa.Yli 90-vuotias äiti osti viimeisenä elinvuotenaan saksalaisen tuliterän urheiluauton. Äiti ei ollut koskaan edes ajanut autoa, eikä hänellä ollut ajokorttiakaan.Vielä pari vuotta ennen äidin kuolemaa pesän varallisuus oli puolen miljoonan luokkaa. Kun äidistä aika jätti, pesässä ei ollut juuri mitään ja urheiluautokin oli yhden osakkaan nimissä.Pesän kaksi muuta osakasta ihmettelivät mihin omaisuus oli lyhyessä ajassa kadonnut. He ihmettelivät myös äidin auton hankintaa.Äiti oli viimeiseen hetkeen saakka oikeustoimikelpoinen eikä hänelle ollut mitään syytä määrätä edunvalvojaa.Pesä on toistaiseksi jakamaton ja riidat ovat vielä ratkaisematta.Kuuntele alla olevalta videolta, miten testamentista löytyi vielä viimeinen näpäytys.