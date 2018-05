Kotimaa

60 vapaaehtoista auttaa nuoria koulujen päättymispäivänä Helsingissä

Vapaaehtoiset partioivat jalan ja autoilla ympäri Helsinkiä.

Kuutisenkymmentä ihmistä osallistuu nuorten auttamisoperaatioon koulujen päättymispäivänä Helsingissä lauantaina. Auttajista suurin osa on vapaaehtoisia aikuisia. Operaatio alkaa lauantai-iltana ja jatkuu sunnuntaiyönä.



Tarkoituksena on auttaa alle 18-vuotiaita muun muassa keskustelemalla, antamalla tarvittaessa ensiapua, tarjoamalla mahdollisuuden lepoon selviämisasemalla sekä ohjaamalla tarvittaessa sairaalahoitoon.



Operaation aikana nuorten selviämisasema toimii Taivallahden leikkipuistossa (Pohjoinen Hesperiankatu 22, puhelin 09–310 71714). Asema on auki päättäjäispäivän iltana ja yönä kello 18–03.



Jalkapartiot aloittavat keskustasta Kampin ja Narinkkatorin alueilta ja kiertävät Hietaniemen uimarannan, keskustan, Kaivopuiston ja Koffin puiston läheisyydessä. Autopartiot kiertävät ympäri kaupunkia.