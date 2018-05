Kotimaa

Naisen metsään taluttaneen kerjääjän tuomio aleni – raiskaus jäi yritykseksi

Kerjääjämies tuomittiin viime vuonna kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta.

Uhrina oli kehityshäiriöinen 19-vuotias nainen.

Hovioikeus katsoi nyt, että kyseessä oli raiskauksen yritys. Tuomio aleni puoleksitoista vuodeksi vankeutta.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005499042.html

Raiskaus vai raiskauksen yritys?

Ehdoton tuomio