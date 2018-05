Kotimaa

Korkeasaareen syntyi kolme metsä­peura­vasaa – ensimmäiset kuvat julki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Korkeasaaren eläintarha tiedotti maanantaina, että Korkeasaaren, Ähtärin ja Ranuan metsäpeuroille on syntynyt toukokuun aikana seitsemän vasaa. Korkeasaareen vasoja syntyi kolme.Myös luontoonpalautuskohteisiin eli Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistojen totutustarhoihin on näinä päivinä syntynyt ensimmäisiä vasoja.Korkeasaaren, Ähtärin ja Ranuan metsäpeuravasat siirretään luontoonpalautuskohteisiin noin 1,5 vuoden iässä.Metsäpeura on Suomen ja Venäjän Karjalan oma laji, jota halutaan vaalia. Se metsästettiin maastamme sukupuuttoon 1910-luvun lopulla, mutta peuroja palasi itärajan yli Kainuuseen 1950-luvulla.Nykyään Suomessa on yli kaksi tuhatta yksilöä Kainuussa ja Suomenselän keskiosissa. Suomenselän kanta on peruja aiemmasta onnistuneesta palautusistutuksesta. Metsäpeuroja on luonnossa noin 4 500 ja laji luokitellaan silmälläpidettäväksi.